İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sivas'ta Taziyeler ve Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Esnafı da gezerek çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Yerlikaya, Sivas'tan ayrılarak Ankara'ya geçti.
VALİ, BELEDİYE BAŞKANI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Sivas Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra da kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya, bol bol oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, ardından kentten ayrılıp Ankara'ya gitti.