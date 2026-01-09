Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon Haber Videosunu İzle
Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Örgütün yaşı küçük şahısları hücre evine yerleştirdikleri, bu çocukları yaralama, kurşunlama ve yağma gibi eylemlerde kullandıkları, sosyal medya üzerinden lüks yaşam vaadiyle örgüte üye kazanmaya çalıştıkları tespit edildi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
  • Operasyon, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelikti.
  • Suç örgütünün yaşı küçük çocukları hücre evlerine yerleştirip çalıntı araçlarla kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma eylemlerinde kullandığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 21 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"ÖRGÜTÜN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLARDAN VATANDAŞIMIZ ZARAR GÖRMESİN İSTEDİK"

Suç örgütünün yaşı küçük çocukları kullandığının tespit edildiğini belirten Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık!

Bu organize suç örgütü üyelerininişleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri,

Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları,

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTE ÜYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Politika
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

el salvadorda cecot diye bir hapishane var bilen bilir bizede bir tane ondan lazım bakın o zaman suç oranları nasıl düşecek

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Mattia Ahmet Minguzi cinayetini işleyen itlerin arkasında da böyle çeteler vardı, adalet yerini buldu mu? Hayır.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle