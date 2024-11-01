Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili "Şehrin emini terör yandaşı olamaz, terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele edilir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında Özer'in tutuklanması hakkında ilk kez konuştu. Bakan Yerlikaya "Şehrin emini terör yandaşı olamaz, terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE İLTİSAKLI OLANLARDAN HESAP SORMAK VAZİFEMİZ"

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Belediye kanununda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz.

"TERÖRÜN SİYASETİ OLMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."

Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTaho:

Remzi Kartalla görüşen Hüseyin Yayman ve diğer hükümet yetkililerinede hesap soracakmısınız.Hukuk sadece sizin dışınızdakileremi işliyor.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAgit Can:

halk iradesini taniyin yoksa ulke batiyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLouis Tay:

Senin terörist dediğin adam senden üstün başarılara imza atmış bir profesör..binlerce öğrenci yetiştirmiş bilim adamı..tüm bunları yaparken senin devletin tarafından finanse edilmiş aylık almış..sen atanmış bir ba-kan sın o seçilmiş bir başkan..tarih sizi de yazacaktır O ADAMıda

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

bizde inandlk oyleni

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Fetoye destek verenlerden hesap sordunuzmu

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Cakir:

tabiki vasifeniz amma insan sormadanda edemiyor 1. Bu şahsa seçim öncesi temiz raporunu yani seçilmesine engel yoktur sicili temizdir kağıdını Rusya mı vermişti o zaman neredeydiniz. 2. Bu kişilerden akp li belediye başkanları içinde yokmu ? 3. bu zamana kadar görevden aldığınız eski Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına neden kayyum atamadınız niye tutuklamdınız. 4. daha bir iki ay önce dem den seçilen belediye başkanı akp ye geçti yani dem den seçilince terörist akp ye geçince temizleniyormu ?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıminor:

PKK üyeleri ve yöneticileri ile görüşen hükmet yetkilileri veya hükümete yakın kişilere de hesap soracak mısınız? Onlara yemiyor değil mi ? Atanmış ile seçilmiş bir değil. Atanan insanın tas…ı atayan kişide oluyor maalesef. Adaletin herkese eşit işlendiği zaman bu ülke tüm belalardan kurtulacaktır.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Baykal:

Bu adam ne kadar vatan hayini ise bakan da o kadar vatan hayinidir.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman SARIKAYA:

Acaba mecliste bebek katili konuşsun diyenler hakkında da soruşturma açtınız mı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 1 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.