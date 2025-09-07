Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Hukuka Saygı Çağrısı: 'Sokak Provokasyonlarına Müsaade Etmeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahkeme kararlarının yok sayılmasının ve halkı sokağa dökme çabalarının hukuka meydan okuma olduğunu belirterek, devletin bu tür girişimlere karşı kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
