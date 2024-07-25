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Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyenin işten çıkarttığı işçilerin eylemini ziyaret eden Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın sakız çiğnemesi hakkında konuştu. Bakan Yerlikaya "Bu şekilde bir davranışı kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" dedi.

1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

10 Temmuz günü işçileri ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, 'itidal' çağrısında bulundu. Sakarya, eylemci işçilere yönelik konuşmasında, "Öncelikle bu kutsal günlerde muharrem ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız bir işlem olmaz. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" ifadesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

YERLİKAYA: BU ŞEKİLDE DAVRANMASINI KABUL EDEMEM

Sakarya'nın ziyaret sırasında sakız çiğnediğine yönelik görüntüler ise özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili görüşü sorulan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise görüntüleri tasvip etmediğini belirtti.

Bakan Yerlikaya "Hiçbir yerde sakız çiğneyerek ister suçluyu veya gözaltı kararlı olan birini veya başka bir meselede bu şekilde davranmasını kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

İçişleri Bakanı Sakarya Iğdır Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (14)

Avşar OĞLU:

Geçenlerde yangın çıkmıştı, onu da TOMAyla polisler söndürmeye çalışıyordu. Bu adamlara her iş yükleniyor ve uzun süreli mesaiden dolayı çok da mutsuzlar ! Maaşları zabıtadan bile düşük ! Hepsine helal olsun; meslekleri çok ama çok zor !

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TT:

Sakız çiğnemek kötü birşeyse satanları yakalayın... Yemekten sonra dişlerimi fırçalayamıyorsam bende sakız çiğnerim...Bu kimseye saygısızlık anlamına gelmez... Ağız temizliğine önem veren bu adamı cezalandırmak haksızlık olur...

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şahabettin Ayyıldız:

Görev başında olmanın bir ciddiyetliği var gırgır geçer gibi yorum mu olur

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Akıllı olmalıyız:

Şunu akpli belediye yapsa ortalık savaş alanına dönerdi 200 küsür işçi çıkarıldı diye. Böyle bir olayı emniyet müdürünün sakız çiğnemesiyle duyuyoruz. Bravo medyaya. Bi de yandaş derler ama neyin yandaşı haberleri yok.

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mehmet:

AKP lilerin yapmadığı kaldımı? hepsi aynı. sadce kendilerini düşünür ceplerine bakarlar.

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şahabettin Ayyıldız:

Önce el öpme sonra sakız çiğneme sırada ne var

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

Eski zamanlarda sakız çiğnerdik. 1980 lerrn başında köye 2 veya 3 parça büyük sakız parçası getirmişlerdi. Birazını kopartıp banada verdiler. Sakıza Kürtçe olarak "BENİŞT" derdik.

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Mutlu Orcun:

olayın tamamını izleyin memur işçilere haklı olduklarını ve kanun dışına çıkmadıkca müdahale etmeyeceğini söyledi tabi bu müdüre ceza kesmesk gerekiyordu işçiyi kolladi diye bari sakızı bahane etmeseydiniz susayım susdukca sıra bana gelecek

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Suat Görgülü:

Okumak başkadır adam olmak başkadır üstününe saygı duymak başkadır hak ettiği cezayı alır inşallah

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Yilmaz Haydar:

el öpme ne oldu tabi bahceli var örtpas edilir sakiz cigneme onun yandida sinek kadar kalir

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