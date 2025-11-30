Bakan Yerlikaya'dan Cemal Öztürk için Taziye Mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefatından büyük üzüntü duydum. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika