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Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" dedi.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum eleştirilerine ilişkin terörle demokrasinin yan yana duramayacağını belirtti. Kimsenin suç işleme özgürlüğü olmadığına dikkat çeken Yerlikaya, kayyumun geçici bir tedbir olduğunu söyleyip "İki ayda bir gelişme var mı diye bakıyoruz" dedi.

AHMET TÜRK'E KAPILARI KAPATTI

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddialarına da yanıt veren Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" dedi.

BAHÇELİ "KÜRT AĞASI" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı'ndaki "Sağlık sorunları olan, Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" sözlerine yanıt veren Ahmet Türk, "Her zaman elimizi uzattık. Ama bir elde sopa, diğer eli de uzatarak sorun çözülmez. Söylemek istediğimiz budur. Sopayı ellerinden bıraksınlar, ellerini uzatsınlar. Bizler de bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Halkımızın taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman kürsü ya da bakanlık değildir. Bizim amacımız halkımızın onurlu bir barışa kavuşmasıdır. Bunun mücadelesini yürütüyoruz ve bunu yürütmeye devam edeceğiz" demişti.

Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Geri dönüş kapısı kapandı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdehide:

Doğru bir karar terörist olmadan düşünecekti. Bize reis gibi düzgün adamlar lazım.

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

karar doğru iyi birisi olsaydı çoktan barış sağlanmıştı

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Ne yazık ki İslam coğrafyasında zerre adalet yok

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Haber Yorumlarıoguz ates:

Ahmet Türk Kürt halkını savunuyormuş nasıl bir savunma Kürtleri öldüren PKK yı destekleyeceksin hemde Kürtlere yanındayım diyeceksin Kürtler bunu nasıl kabul ediyor akıllı Kürt bu oyuna gelmez bu devlete adam gibi işini yapan hizmet eden bir dünya Kürt var sen neden ihanet içinde çalışıyorsun

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