Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı Ankara'da kabul etti. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" denildi.

Öte yandan; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

