İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye güvenli liman olmaya devam edecek

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırşehir'de 5'inci Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri ile 3'üncü Cacabey Bilim ve Kültür Şenliği'nin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Turan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, güçlü şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "Her yerde kriz ve karmaşa yaşanırken Türkiye güvenli liman olmaya devam edecektir" dedi.

Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere dikkat çeken Turan, "Bugün etrafımıza baktığımızda İsrail merkezli krizleri, Rusya-Ukrayna savaşını ve bölgemizdeki istikrarsızlıkları görüyoruz. Ancak Türkiye güçlü liderliği ve gelişen savunma sanayisi sayesinde caydırıcı bir güç olarak yoluna devam ediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİ EŞİT DEĞERDE'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi üzerinde duran Turan, "Kolay olan bağırıp çağırmaktır. Zor olan ise risk alarak sorun çözmektir. Biz bu ülkede yıllarca 'Sivas'ın ötesi' diye ayrımcı ifadelerle büyüdük. Bugün artık böyle bir anlayışın kalmaması gerekiyor. Türkiye'nin her bölgesi eşit değerdedir" dedi.

Gençlere huzurlu ve güvenli bir ülke bırakmak istediklerini söyleyen Turan, "Terörün tamamen sona ermesi için risk alan, mücadele eden irade AK Parti iradesidir. Başka partilerin bu konuda aynı cesareti ortaya koyamadığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir futbol kulübü üzerinden yapılan açıklamaları doğru bulmuyoruz. Diyarbakır da bizimdir, Kırşehir de bizimdir. Türkiye'nin 81 ili eşit değerdedir. Dağdaki silahı bırakmak kadar, dildeki ayrıştırıcı dili bırakmak da önemlidir. Çünkü dildeki ayrımcılık toplumu zehirler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti teşkilatlarının birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Turan, "Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Sadece bir kişinin güçlü olması yetmez. İl başkanı güçlü olacak, milletvekili güçlü olacak, belediye başkanı güçlü olacak, teşkilatlar güçlü olacak ki dava güçlü olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır yoğun tempoyla çalıştığını ifade eden Turan, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin her meselesiyle bire bir ilgileniyor. Bizim görevimiz ona yük olmak değil, yükünü hafifletmektir. Bu yüzden daha dikkatli, daha çalışkan ve daha güçlü olmak zorundayız" diye konuştu.

Turan, konuşmasının sonunda, "İnşallah hep birlikte Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya, Türkiye'yi bölgesinin en güçlü ülkesi yapma mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı