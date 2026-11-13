Bakan Yardımcısı Boyraz, 225 km hızlı trenin Sakarya'da 1-1,5 ayda üretileceğini söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren setinin test sürüşlerinin ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Ocak ayından sonra Sakarya'daki fabrikamızda ortalama 1-1,5 ay içerisinde hızlı tren seti üreteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde kapılarını açtı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde ulaştırma, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeler öğrencilere anlatıldı. Festivalin ilk gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, öğrencilere 'Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu' başlıklı konferans verdi. Konferans sonunda Bakan Yardımcısı Boyraz, 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye etti. Konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın yanı sıra OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdür Vekili Harun Kaya, Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Serdar Ateş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

'SAKARYA'DAKİ FABRİKADA 1-1,5 AY İÇİNDE HIZLI TREN SETİ ÜRETECEĞİZ'

Konferansta Türkiye'nin yerli ve milli demir yolu araçları üretimine ilişkin bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Sakarya'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikalarımız var. Sivas'ta vagon üretimi, Eskişehir'de lokomotif vagon üretimi, Sakarya'da ise hızlı tren ve elektrikli vagon üretimimiz var. Şu an yerli ve milli olarak saatteki 225 kilometre hız yapan, yaklaşık 9 aydır da raylarda test sürüşü devam eden, geçtiğimiz haftalarda da Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey ile Ankara-Kırıkkale arasındaki test sürüşünü gerçekleştirdik. İnşallah ocak ayı itibarıyla test sürüşleri bitecek. Ocak ayından sonra inşallah ortalama olarak Sakarya'daki fabrika 1-1,5 ay içinde hızlı tren seti üreteceğiz. Bu çok kıymetli bir şey. Çok özel ve müstesna bir şey. Bu milletimizin neler yapabileceğinin açık göstergesidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi insan inandığında, hayal ettiğinde, gayret ve mücadele ettiğinde, gece de rüyasına girdiğinde ne olur sorusunun cevabı Sakarya'daki üretilen 225 kilometre" dedi.

Eskişehir'de üretilen yerli ve milli E-5000 tipi lokomotiflere de değinen Boyraz, "Eskişehir'de de üretilen lokomotifler var. Yerli ve milli E-5000. Şu ana kadar da 40 adet üretildi. TCDD Taşımacılık hizmetine de verildi. Bunlar bu coğrafyanın, bu milletimizin gayretinin sonucudur. Gurur duymamak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı