Bakan Yardımcısı Ayhan, Bayburtlu gençleri bakanlıkta ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, T3 Vakfı Bayburt Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren gençleri bakanlıkta ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ayhan, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönülden bağlı, azimli ve heyecan dolu gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

Gençlerin geliştirdiği projelerin ülkenin yarınlarını daha parlak kıldığını vurgulayan Ayhan, geleceğin Türkiye'sini inşa eden gençlerin her zaman yanında olacaklarını ve onları her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Ayhan, ziyaret dolayısıyla T3 Vakfı ailesine teşekkür ederek, gençlere başarılar diledi. - BAYBURT