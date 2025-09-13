Bakan Yardımcısı Alpaslan GastroAntep Kültür Yolu Festivali sergilerini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde açılan "Pablo Picasso: Yaratmak Her Şeydir" sergisini ziyaret etti.

Alpaslan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ile beraberindekiler daha sonra 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Ozan Oganer'in ve balerin heykellerinin yer aldığı "Ballerinas Sergisi"ni gezdi.

Alpaslan, daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'nde açılan "Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Eser Sergisi", "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi", Medeniyetlerin Mirası Sergisi"ni de ziyaret etti.