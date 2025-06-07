Bakan Yardımcısı Aktaş ve Vali Aygöl Tunceli'de Bayramlaştı

Bakan Yardımcısı Aktaş ve Vali Aygöl Tunceli'de Bayramlaştı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Tunceli çarşısını ziyaret eden protokol üyeleri, esnafa ve vatandaşlara selam vererek bayram coşkusunu paylaştı ve birlik mesajları verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl, vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı kapsamında kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Tunceli çarşısını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aktaş ve Vali Aygöl, cadde ve sokaklarda esnafla sohbet edip bayramlarını kutladı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan protokol üyeleri, bayram coşkusunu halkla birlikte yaşadı. Yoğun ilgi gören buluşmada, her yaştan vatandaşla bayramlaşan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Program süresince vatandaşların taleplerini de dinleyen Aktaş ve Aygöl, özellikle çocuklara gösterdikleri yakın ilgiyle dikkat çekti. Bayramın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, sıcak sohbetler ve içten tebessümlerle renklendi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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