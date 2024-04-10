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Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin'deki Kardeşlerimize Dualarımızı Gönderiyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, " Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin'de masum kardeşlerimiz, inanan zulüm altında. Bu bayramlar vesilesiyle oralara dualarımızı gönderiyoruz." dedi.

Aydın, Adıyaman Polisevi'nde düzenlenen törende, bayramın önemini anlattı.

Ramazan ayını geride bırakarak bayrama eriştiklerini anımsatan Aydın, "Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan ramazanı geride bırakmanın hüznüyle bayram sevincine, sabahına hep birlikte uyanmış olduk. Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetlerimizin, dualarımızın yüce Allah'ın katında kabul olmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde zulmün yaşandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın pek çok yerinde devam eden zulümler var. Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin'de masum kardeşlerimiz, inanan zulüm altında. Bu bayramlar vesilesiyle oralara dualarımızı gönderiyoruz. Oralardaki zulmün kalkması adına dayanışmanın gerekli olduğunu unutmayalım. Bunu sadece söylemde değil güçlü bir birliktelikle göstermeliyiz. Tüm mağduriyetleri gidermek için hep birlikte dayanışmamızı artırmamız gerekiyor."

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın büyük hasar gördüğün hatırlatan Aydın, "Bölgemiz, şehrimiz geçtiğimiz yaklaşık 14 ay önce büyük bir afetle sarsıldı, yıkıldı. Bu afetin izlerini silmek için gerçekten büyük bir dayanışma içerisine girdik. Devlet, millet olarak el ele verdik. Bugüne kadar çok ciddi işler yapıldı daha da yapacağımız çok iş var." diye konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, kentte bütün gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılı dolayısıyla polisevinde bayramlaşma programına katıldıklarını aktaran Varol, "Sabah bayram namazından sonra yine vatandaşlarımızla bayramlaştık. Şehirde güzel bir coşku var, bayramlar zaten birliktelik, beraberlik yine bu duyguların yoğunlaştığı insanların ailesiyle bir araya geldiği sevdikleriyle bir araya geldiği günlerdir." dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise vatandaşların bayramını kutlayarak, kentte bütün gerekli önlemlerin alındığını, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için personellerin hazır beklediğini söyledi.

Protokol, daha sonra polis ve aileleriyle tokalaşarak bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Politika

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