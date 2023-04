Bakan Yanık: 'Türkiye Çocuk Araştırması' mikro veri setini, mayısta kullanıma sunuyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ' Türkiye Çocuk Araştırması Projesi'ne ilişkin, "Detaylı sonuçlarını açıklayacağımız araştırmanın mikro veri setini, ilgili kurumla birlikte araştırmacıların kullanımına mayıs ayında sunmayı planlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda '1'inci Çocuk Şurası'na katıldı. Bakan Yanık, ' Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hedeflerinden birinin, milli ve manevi değerlerden güç alan; Türkiye'ye ve bütün insanlığa barış ve huzur getirecek çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi. ' Türkiye Yüzyılı'nın bir temenniden ibaret olmadığına işaret eden Yanık, "Toplumun her kesiminin paydaş olduğu, katkıda bulunduğu bir hedef. Her bir vatandaşımızın refahını önceleyen, birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin her alanda insanlığa vadettiği bir huzur projesidir. ' Türkiye Yüzyılı' aynı zamanda dünyada meydana gelen salgın hastalıkların, çevre felaketlerinin, bölgesel ekonomik dengesizliklerin, çatışmaların ortaya çıkardığı karamsarlığı dağıtacak bir medeniyet meselesi modelidir. Doğaya ve insana verdiğiniz değer, bütün dünya çocukları için umut olacaktır. Yeter ki kendimizi dar kalıplara sıkıştırmayalım. Yeter ki aziz milletimizin derin ve merhamet dolu irfanının farkında olalım" diye konuştu.

"Bakanlığın koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında; eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüyor ve veri kayıt deseni oluşturuyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan göstergeler, çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanmasında hayati öneme sahiptir. 'Türkiye Çocuk Araştırması' çocuk alanında yapılan çalışmaların en önemlileri arasında yer almaktadır. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını, 22 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştık. Detaylı sonuçlarını açıklayacağımız araştırmanın mikro veri setini, ilgili kurumla birlikte araştırmacıların kullanımına mayıs ayında sunmayı planlıyoruz. Bakanlığımız böylelikle çocuk araştırmalarında son derece önemli bir veri kaynağını da bilim insanlarına sunmuş olacak. Bakanlığımızın tecrübe ve bilgi birikimini de araştırmaya ekleyerek siz değerli bilim insanlarının da katkısıyla yeni projeleri hayata geçireceğiz."