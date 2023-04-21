Bakan Yanık: Önümüzdeki yıl bayramlaşmamızı kalıcı konutlarda yapacağız (2)

HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de depremzedelerle bayramlaştıktan sonra Özden Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, burada huzurevi sakinleriyle sohbet edip, bayramlaştı. Bir bayrama daha kavuşmanın buruk sevincini yaşadığını ifade eden Bakan Yanık, "Rabbim inşallah sağlıkla, huzurla daha nice güzel bayramlarda bizleri buluştursun. Sizlerle bir araya gelmek benim için ve burada bulunan bütün hazirun için çok kıymetli. Sizleri bir dua çınarı olarak görüyorum. Sizlerin duasını almak bizim için hakikaten her türlü unvanın, her türlü maddi karşılığın ötesinde. Rabbim sizlere hayırlı uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin, biz de inşallah size hizmet etmenin onurunu gururunu yaşamış olalım" dedi.

Huzurevi sakinleri ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyaretleri için teşekkür etti.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,