Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da bakanlık personelince hazırlanan '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı. Bakan Yanık, "Necip milletimiz, bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir 'milli irade destanı' nakşetmiştir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli ile yakınları, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' nedeniyle Milli Kütüphane'de '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisi açtı.

Sergideki şiir ve eserlere baktıkça gurur duyduğunu kaydeden Yanık, "Gerçekten o hain geceyi ve sonrasını böylesi etkileyici şekilde, ürünleriyle bizlere yeniden anlattıkları için tüm kardeşlerimi kutluyorum. 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık olacak bu sergimizi tüm halkımızın görmesini arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ihanet kalkışması sürecinde şehadet mertebesine ulaşan 252 şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu kalkışmada yaralanan gazi kardeşlerimize de tekrar Rabbimden şifa diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu.