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Bakan Vedat Işıkhan Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti

Bakan Vedat Işıkhan Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış çınar fidanı dikip can suyu verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, birtakım ziyaretler yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Işıkhan, ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Valilik önünde Alp kıyafetli çocukların çiçekle karşıladığı Bakan Işıkhan, ardından tören mangasını selamladı. Valilik bahçesine kendi adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi diken Bakan Işıkhan, can suyu da verdi.

Ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan Işıkhan, Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'den kentle ilgili bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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