Bakan Varank: Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var (2)

'MUHALEFET BIRAKIN MEMNUN OLMAYI İŞE BİR KULP TAKMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da düzenlenen TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları'nın ardından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle Giresun'da hayata geçirilen toplam bütçesi 29 milyon TL olan 20 projenin açılış ve 31 milyon TL olan 6 projenin imza törenine katıldı. Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Bakan Varank, Giresun'u hak ettiği noktalara taşımak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Bakan Varank, konuşmasının ardından protokol ile birlikte projelerin açılış kurdelesini kesti.

Mustafa KIRLAK/GİRESUN,