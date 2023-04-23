Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz 21 yıldır, bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Bizim bugüne kadar ortaya koyduklarımız, emin olun birilerinin hayallerine bile gelmiyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz 21 yıldır, bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Bizim bugüne kadar ortaya koyduklarımız, emin olun birilerinin hayallerine bile gelmiyor. Biz bir vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

AK Parti milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'da Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medreseyi, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açan Bakan Varank, "Burada, bizim yıllardır yürütmeye çalıştığımız hizmet siyasetinin en güzel örneklerinin bir tanesinin hemen yanı başında, sizlerle bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Burası, Yıldırım Beyazıt'ın külliyesinin bir parçasıydı. Tarihte burada alimler, devrin bilim insanları, dünyanın geleceğini etki edecek bilimsel çalışmalar, ilmi faaliyetler yürütüyorlardı. İşte o medresenin bir parçasını bugün aslına uygun bir şekilde, Yıldırım Belediyemiz, valiliğimizin de katkılarıyla restore etti ve aslına uygun bir şekilde inşallah burası bundan sonra faaliyet göstermeye devam edecek. Bursa bir medeniyet kenti ve medeniyet değerleriyle, mimari eserleriyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. İşte böyle bir mekanı, geçmişle geleceği buluşturacak şekilde restore eden, birazdan bahsedeceğim içerisindeki faaliyetlerle geleceği hedefleyen bir hale getiren belediye başkanımıza ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı çocukların inşa edeceğini söyleyen Bakan Varank, "Bu önemli bir açılış. Evlatlarımızı geleceğe taşıyacak, ' Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek aziz evlatlarımıza önemli kabiliyetler kazandıracak bir yatırım. Biz zaten 21 yıldır bunun derdindeyiz. Geçen hafta Bursa'da Teknofest kapsamında, savaşan İHA yarışmaları düzenlendi. Bu hafta inşallah insansız hava araçları yarışmaları yine Bursa'da düzenlenecek. Ben buradan genç kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Mutlaka annenizin, babanızın koluna yapışın. 'Anne, baba beni İHA yarışmalarına götür. Orada abilerim, ablalarım neler yapıyor? Ben bunu görmek istiyorum' deyin, tamam mı? Mutlaka annenizi, babanızı sıkıştırın. Siz gelecekte neler başaracaksınız, onun örneklerini Bursa'da İHA yarışmalarında görün. Ama bir hatırlatmayı da ben buradan yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Teknofest Türkiye'nin, hatta dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Teknofest'i İstanbul'da düzenliyoruz. Türkiye'nin teknoloji harikalarını ve Türkiye'nin gençlerinin yaptıkları başarıları biz orada sergileyeceğiz. Biz tüm Türkiye'yi 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'a bekliyoruz. Teknofest'e bekliyoruz. Tüm Türkiye oraya gelsin. Vatandaşlarımız, 7'den 77'ye aziz milletimiz oraya gelsinler. Bu coşkuyu bizlerle beraber yaşasınlar istiyoruz. Bu hatırlatmayı da bu kürsüden yapmış olalım" dedi.