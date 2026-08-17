Bakan Uraloğlu: Ulaşımda Altın Bir Çağ Yaşıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "2002'den bu yana, 25 yıllık bir dönemde kara yolundan demir yoluna, denizden hava yoluna ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazılmış ve altın bir çağ yaşamaya başlamışız. Şimdi burada Çamlıhemşin Tüneli geçişini hizmete sunarak, o destana yeni bir satır, yeni bir halka daha ilave ediyoruz. Son 24 yılda kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin açılış töreninde konuştu. Törene; Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, kurum amirleri ile bürokratlar katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün Rize'ye iki önemli müjde ile geldik. İlk olarak bizleri bir araya getiren Çamlıhemşin Tüneli'mizle birlikte, Fırtına Deresi ve Hala Deresi köprülerini de kapsayan, 2 kilometrelik yol kesimimizi hizmete açıyoruz. Öğleden sonra ise inşallah Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birisine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanı'mıza, gemileri Karadeniz'in dalgalarından koruyacak ana mendireğin son parçasını birlikte tamamlayacağız. Kronman betonunun son halkasını hep beraber dökmüş olacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATTIK'

Ulaştırma ve Altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bu toprakların evladı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002'den bu yana, 24-25 yıllık bir dönemde kara yolundan demir yoluna, denizden hava yoluna ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazılmış ve altın bir çağ yaşamaya başlamışız. Şimdi burada Çamlıhemşin Tüneli geçişini hizmete sunarak, o destana yeni bir satır, yeni bir halka daha ilave ediyoruz. Son 24 yılda kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Ülkemizdeki trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri, tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz. Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10 bin 239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaştı. Yine 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden daha fazlasını yapmışız demektir. Biz bu işleri milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize verdiği destekle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'RİZE'DE ULAŞIM PROJELERİMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Tünel ve yeni yollarla Ayder Yaylası'nın ulaşımının kolaylaştığını söyleyen Uraloğlu, "Bu yolumuz hem kış hem yayla turizmi faaliyetleriyle her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemizle mevcut yolda artan trafik yoğunluğunu rahatlatarak daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz. Birkaç yıl içinde yatırımı amorti etmiş olacağız. Ayrıca, güzel Rize'mizin doğasına zarar veren karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltarak çevre korumasına katkı sağlayacağız. Karadeniz Sahili'nden iç kesimlere ulaşım kolaylığı getirecek bu projeyle bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini daha da artırmış olacağız. Rize'de ulaşım projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanması ile Rize lojistik bir üs haline gelecek. Son 24 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 226 milyar lira yatırım yaptık. Yaptığımız hizmetlerin arkasında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ELEŞTİRENLERİ BU YOLDAN SEYAHAT ETMEYE DAVET EDİYORUM'

Yol ile ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Bakan Uraloğlu, "Bu vesileyle, bir eleştiriyi de dile getirmek isterim. CHP'li bir milletvekili, Çamlıhemşin-Ayder yoluna ayrılan ödeneğin yapılmayacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Eleştirenleri bu yoldan seyahat etmeye davet ediyorum; buyursunlar gelsinler, görsünler. 2002'de sadece 12 kilometre bölünmüş yolumuz varken bugün 175 kilometreye çıkardık. Yine o dönem sadece 12 kilometre asfaltlı yol varken bugün bunu 387 kilometreye yükselttik. Rize'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Özel İdare'nin ve belediyenin çalışmalarıyla önemli projeler tamamlandı. İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde, Rize'nin geleceğine altın bir imza attığımızı özellikle belirtmek isterim" dedi.

'RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'MIZ YAKLAŞIK 4,5 MİLYON MİSAFİRİMİZİ AĞIRLADI'

Rize- Artvin Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'mız ise açıldığı günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon misafirimizi ağırladı. Havalimanımızın pist aydınlatma sistemini yükselterek CAT-2 seviyesine çıkardık, bu sayede uçaklar gece daha rahat inebilecek. Şu anda havalimanımızdan İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya havalimanlarına iç hatlarda toplam 5 noktaya haftalık 85 sefer; dış hatlarda ise Cidde, Medine ve diğer noktalara 11 sefer düzenlenmektedir. Hayal ve gerçeğe dönüşen projelerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardık. Kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Hem iç hem dış hatlarda yeni uçuş noktalarıyla havalimanımızı daha da geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından, dua eşliğinde kurdele kesilerek tünelin açılışı gerçekleştirildi. Uraloğlu, Togg otomobilinin sürücü koltuğuna geçerek, tünelde ilk sürüşü yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı