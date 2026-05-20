Haberler

Bakan Uraloğlu: Gençleri milli duygularla donatmalıyız

Bakan Uraloğlu: Gençleri milli duygularla donatmalıyız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da gençlerin milli ve manevi duygularla yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin teknolojideki ilerleyişine değinerek gençlere doğru kanallardan rehberlik edilmesinin önemini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli ve manevi duygularla gençlerimizi donatmamız lazım. Gençlerimizi objektif karar verebilecekleri seviyeye gelinceye kadar doğru kanallardan besleyerek doğru mecralara yönlendirmemiz gerekir." dedi.

Bakan Uraloğlu, kentteki bir otelde Çaykara-Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen "Bir Burs da Senden Olsun" programına katıldı.

Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok hizmet yapmaya gayret ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yollarından havalimanlarına, tünellerine, köprülerine, denizaltından, demir yolu, kara yollarına kadar hepsini size ben dakikalarca anlatabilirim. TÜRKSAT 6A uydusunu uzaya gönderdik. İHA'lardan, SİHA'lardan bahsedebiliriz. Teknolojide geldiğimiz yerlerden bahsedebilirim. Bunların hepsinin en üstüne koymamız gereken bizim insanımıza, Türk milletimize, Türk insanına tekrar ben yapabilirim güvencesini, güvenini biz Cumhurbaşkanımız sayesinde verdik."

Mühendislikte teknik ve maddi yeterlilik seviyesine ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Allah'ın izniyle çok daha yukarıya doğru gideceğiz. Elbette bizim geleceğimiz bizim gençlerimiz. O gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Milli ve manevi duygularla gençlerimizi donatmamız lazım. Gençlerimizi objektif karar verebilecekleri seviyeye gelinceye kadar doğru kanallardan besleyerek, doğru mecralara yönlendirmemiz gerekir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk bayrağı motifli filografi tablosu, Trabzonspor ve Çaykaraspor forması ile Karadeniz temalı tablo açık artırma yöntemiyle satıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı

Şaşkına çeviren anlar! Bir anda gençleri tokatlamaya başladı
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın

Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren bir kulübümüz daha var
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak