Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik hezeyanları, hakikati örtmeye yetmeyecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik hezeyanları, hakikati örtmeye yetmeyecektir" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyanları, hakikati örtmeye yetmeyecektir. Dünyanın gözleri önünde yaşanan yıkımın hesabını veremeyenler, her zamanki gibi dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Bugün Netanyahu'nun hedefi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de adaleti savunmaya devam etmektedir. Hakikatin en büyük gücü, onu dile getirenleri susturmaya çalışanların bile sonunda ona teslim olmak zorunda kalmasıdır. Haksızlığa karşı hakkı, zulme karşı adaleti savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak

ABD saldırı için saat verdi, İran'dan jet hızında yanıt geldi
Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

AVM'yi birbirine katan olayın arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktı
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı