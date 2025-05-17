Bakan Uraloğlu'ndan Süper Hızlı Tren Projesi Açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Süper Hızlı Tren Projesi Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında saatte 350 kilometre hızla gidecek süper hızlı tren projesini açıkladı. Hedef, iki şehir arasını 80 dakikaya indirmek ve 2053 yılında tüm Türkiye'yi 48 saatte dolaşmak. Bakan ayrıca, sosyal medya kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara-İstanbul arasını sadece 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir" dedi.

Fatih'te Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde ' Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi' programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Tahsin Başarı katıldı.

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında hizmet vermesi planlanan süper hızlı tren hattı ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol yetmeyecek. Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara-İstanbul arasını sadece 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir. Allah ömür verirse sizlerde göreceksiniz, 48 saatte bütün Türkiye'ye dolaşabileceksiniz. En fazla İstanbul'a hizmet ettiğimizi söylemek isterim, İstanbul'a 162 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. 26 kilometrenin yapımı da devam ediyor. Bunlar bittiğinde İstanbul'daki oran 350-400 kilometreye ulaşacak" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında sosyal medya kullanımına da değinerek, "Ülke nüfusuna oranla sosyal medya kullanan en yüksek ülkeyiz. Normal sıralamada 5'inci, 6'ıncı sıralamadayız. Bunları belli bir disiplin altına almamız gerekir. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle muhakemeye yeteneği gelişmemiş olan çocuklarımızın bu mecralarda zehirlenmesinin önüne geçme noktasında çalışmamız var. 13 ile 16 yaş arasındaki bir evladımız kullanacaksa ailesinin izni olsun. 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin. Enerjisini doğru yerde harcaması gerekir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

İndirim için birbirlerini ezdiler! Görüntülerin benzetildiği film olay
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

Borçları dudak uçuklattı! Türk futbolunun çınarına kötü haber
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.