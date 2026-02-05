Haberler

Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Uraloğlu, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabirlerine ziyarette bulundu.

Kabirlere karanfil bırakan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı önünde mezarlığı ziyaret eden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Bakan Uraloğlu daha sonra Kernek Karagözlüler Camisi'nde deprem şehitleri için okutulan mevlid prgoramına katıldı.

Programlarda, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve belediye başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Cezaevindeki şeytani plan deşifre oldu! Bomba iç çamaşırı detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu