Bakan Uraloğlu, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir'de gerçekleştirdiği program çerçevesinde Valilik'i ziyaret etti. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için Eskişehir'e geldi. İlk olarak Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu'nu Vali Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, partililer ve diğer protokol mensupları karşıladı. Vali Yılmaz, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu'nu makamında ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valilikten ayrıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - ESKİŞEHİR

