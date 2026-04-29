Bakan Uraloğlu: '(Düşen Libya uçağı) Kara kutunun incelemelerini bitirdik, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düşen Libya uçağıyla ilgili iddialar hakkında, "Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mecliste AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Esenboğa Havalimanı ve düşen Libya uçağına ilişkin iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık. Zaten ilk anından itibaren de Cumhuriyet Savcılığı, adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Cumhuriyet Savcılığımızın, başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. ya tutarsa diyor. Ben açık çağrı yaptım; gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun bize versin" diye konuştu.

"Önce arkadaşlarımızı havalimanlarında hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz"

Esenboğa Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu bürokratın görev süresinin uzatılmasına ilişkin de Uraloğlu, "Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Zaten bu olay olduğunda da vekaleten oradaydı. Usul şöyle; önce arkadaşlarımızı havalimanlarında hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz. Birçok yerde bu böyle. Sonra da asaleten veririz. Buradaki süreç tamamen budur. Bu olaydan tamamen bağımsızdır, çok net" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı