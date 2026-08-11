Bakan Uraloğlu: Terörsüz Türkiye'de tarihi adım

, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin ortak beklentisiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Meclisimizde kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda tarihi bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin ortak beklentisiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Yıllardır terörle mücadelede büyük bedeller ödeyen ülkemizin artık gücünü ve enerjisini daha büyük hedeflere yöneltmesinin önünde yeni bir ufuk açılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima yüreğimizde taşıyarak Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ikliminde inşa edeceğiz. Bu tarihi adımın ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı