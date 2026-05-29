Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir

'BAZI OTOYOL KESİMLERİNDE REKOR GEÇİŞLER OLDU'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey ve Kültür Merkezi'ndeki törende, vatandaşların bayramını tebrik etti. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Baktığımız zaman; bizim günlük trafik kazalarında kaybettiğimiz insandan daha fazlasını bayramda kaybetmiyoruz. Böyle bir istatiğimiz var. Bu bayramın istatistiği de bayram sonlanınca netleşecek. Bunu da İçişleri Bakanlığı takip ediyor. Bazı otoyol kesimlerinde bayramın 9 gün olması sebebiyle rekor geçişlerin olduğunu söyleyebilirim. O konuda da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kazalar konusunda da vatandaşlarımız dönüş yolundalar, kazasız belasız dönmelerini Rabb'imden niyaz ediyoruz. Gerek kolluk güçlerimiz gerek Karayollarımız gerek havalimanları ve metrolardaki görevlilerimiz görevleri başındalar. İnşallah bayramı sağ salim atlatmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı