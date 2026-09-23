Bakan Uraloğlu: 2026, Türk havacılığı açısından tarihi projelere sahne oluyor

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ŞEYLERİ DE YAPMAMIZ LAZIM'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Siirt Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzaladı, Vali Kemal Kızılkaya ile bir süre görüştü. Esnafı da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, kentte 34 kilometre uzunluğunda demir yolu hattı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bakın biz Siirt'i demir yoluyla buluşturuyoruz. Kurtalan ve Siirt arasında çalışmaları gidip gelirken görüyorsunuzdur. 34 kilometre demir yolu yapıyoruz, 25 kilometresi tünel. 9 tane tünel var orada. MKYK üyelerimiz de yine beraberiz, sağ olsunlar onlar da programa iştirak ettiler. Şimdi bir arkadaşımız, 'Ya, şuradan şuraya da bir tünel yapsanız' dedi. Bir köy yolundaki tünelden bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Partimiz, artık köyler arasındaki tüneli de konuşturuyor. Elbette değerli kardeşlerim, biz sizlerin verdiği vergileri, kamu kaynaklarını kullanıyoruz. Onları doğru yere harcamak da sizin bize verdiğiniz sorumluluktur. Onun için doğru zamanda doğru şeyleri de yapmamız lazım" dedi.

'TÜRKSAT 7A'YI BU SENE YAPMAYA BAŞLIYORUZ'

TÜRKSAT 7A uydusunun yapım sürecine bu yıl başlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydusunu sizin yetiştirdiğiniz mühendis evlatlar yaptı. Allah onlardan razı olsun. Bakın, gönderdik uzaya. Şimdi inşallah TÜRKSAT 7A'yı bu sene yapmaya başlıyoruz. Yine demir yolundan bahsettim. O demir yolunda gidecek olan trenleri de kendimiz yapıyoruz. Şimdi milli elektrikli hızlı trenimizi yaptık. Onun seri üretimine başlıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, eskiden bize öğretilen, bize anlatılanlar, bunların hepsi çok önemli elbette. Kaan'dan, HÜRKUŞ'tan, HÜRJET'e, ATAK helikopterine, bizim köprülerimize… Hepsi çok çok önemli, kıymetli. Bunları biz yaptık. Ama en önemlisi de geçmişte bize, 'Siz yapamazsınız. Siz bununla uğraşmayın' dedikleri her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptık, çok şükür" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, MAZLUM İNSANLARA EL UZATABİLME İMKANIDIR'

Bakan Uraloğlu, Terörsüz Türkiye sürecinin mazlum insanlara el uzatabilme imkanı olduğunu ifade ederek, "Terörsüz Türkiye süreci, sanmayın ki bu sadece Türkiye'nin konusudur. Sanmayın ki sadece Suriye'de, Irak'taki konudur. Bu bütün coğrafyamızın, bizim kardeşliğimizin konusudur. Bu, mazlum insanlara el uzatabilme imkanıdır. Biz kendi içimizdeki birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe, biz sadece Müslüman olanlara değil, mazlum olan herkese de yardımcı oluyoruz" dedi.

'SİİRT-PERVARİ ARASI 1 SAATE DÜŞECEK'

AK Parti'deki programının ardından yapımı süren Siirt-Pervari kara yolu şantiye alanını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla mesafenin 1 saate düşeceğini belirterek, "Uzun zaman bu yolu nasıl yaparız, diye konuştuk. Geçmişte bazı çalışmalar yaptık ancak arkadaşlarımızla sahada yaptığımız uzun çalışmalar ve etütler sonucunda en doğru güzergahı tespit ederek çalışmalarımıza başladık. Toplam 81 kilometrelik bir yol. Bunun yaklaşık 17 kilometresi Alkumru Barajı dolayısıyla daha önce yapılmıştı. Alkumru Barajı'nın Siirt tarafında yaklaşık 32 kilometre, yine Pervari tarafında da 32 kilometrelik kesimde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Biz şimdi organize sanayi bölgesine yakın bir yerdeyiz. Öncelikle Siirt'in organize sanayi bölgesine bağlantısını sağlayan, biri 275 metre, diğeri 400 metre uzunluğunda iki viyadüğü bitirme aşamasına geldik. Hedefimiz, sene sonuna kadar Şirvan ayrımını da geçerek Alkumru Barajı'nda yapılmış olan eski yola bağlantıyı sağlayacak 32 kilometrelik bölümü tamamlayıp bu yıl hizmete açmak. İnşallah önümüzdeki sene de kalan, Pervari'ye kadar olan yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki yolu bitireceğiz. Yani biz önümüzdeki sene, Allah nasip ederse, bu zamanlarda, sene sonuna doğru Siirt-Pervari yolunu tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Burası aşağı yukarı iki saat süren seyahat süresini yaklaşık bir saate indirmiş olacak. Yine yolumuz, mevcut yola göre yaklaşık 7-8 kilometre kadar kısalmış olacak. Yolumuzun kısalması ve standardının yükselmesiyle beraber zamandan ve akaryakıttan yapılacak tasarrufla yılda 500-600 milyon lira civarında bir tasarruf da sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı