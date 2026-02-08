Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı'na Hakaret İçeren Paylaşımlarla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelen nefret dolu ifadeler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç devam ediyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi gereğince 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir. Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
