Bakan Tunç'tan Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama: 5 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalova ilinde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan polislere Allah'tan rahmet dilerken, yaralı polislere acil şifalarda bulundu. Tunç olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade ederek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. - ANKARA