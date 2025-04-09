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Yılmaz Tunç'tan bakanlık önünde çadır kuran Tanal'a: Direkt makama gelseydi, çay da söylerdik

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önündeki çadırlı eylemine ilişkin, "Mahmut Bey yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını restore ediyoruz. Bizim bina arka tarafta. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. Haber verseydi bakanlığa davet ederdim" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Tanal, "Haksız ve hukuksuz tutuklanan gençler için sabaha kadar Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutacağım" dedi. AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanal'ın çadırlı eylemine ilişkin konuştu.

"MAKAMA GELSEYDİ ONA ÇAY DA YEMEK DE SÖYLERDİK"

Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını ifade eden Tunç, "Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını restore ediyoruz. Orası Adalet Bakanlığının yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta. Mahmut Beyi o nedenle göremedik. Mahmut Bey'in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içerisinde sabaha kadar onun mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede bizim eski binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi ben onu bakanlığa davet ederdim." diye konuştu.

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Yılmaz Tunç'tan bakanlık önünde çadır kuran Tanal'a: Direkt makama gelseydi, çay da söylerdik
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAttilan:

Senden hersey beklenir sozde bakan. Akp nin bakanisin milletin bakani degilsin

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Haber Yorumlarıahmet zengin:

dalgada geçer sayın bakan

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Zerre kadar etkisi ve yetkisi olmayan bakan deliksiz süzgeç gibi bir şey

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

ama şov yapmaları gerekir şov olmadan göz boyamadan olmaz

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

sen bir adalet bakanı olarak ülkede uygulanan hukuk sisteminden rahatsız değilsen çay falanda söyleme hiç bişey de söyleme

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