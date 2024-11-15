Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle kanser ve diğer bazı harcamalara ilişkin başlattığı soruşturmaya tepki göstermişti.

İMAMOĞLU: EMİR VE TALİMATLA YAPILDIĞI NETTİR

İmamoğlu "Bu operasyon bir teftiş denetleme keşke olsa ama bu operasyon hem medya üzerinden hem siyasi kurum ve kuruluşları üzerinden ne yazık ki hepimizin kendimizi emanet ettiğimiz yargı üzerinden yapılıyor. Bunun adı net olarak söyleyeyim bu literatüre geçmiştir. Bundan sonra da inşallah bir daha ülkenin gündemine gelmeyecek şekilde ne yazık ki o anlayışın iktidara gelene kadar da devam edeceği belli; Bu düpedüz yargı tacizidir. Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir, yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir. Vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ: BİR SUÇLULUK TELAŞINA GEREK YOK

İBB ve ABB'ye başlatılan konser incelemelerine ilişkin bugün değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz

"YARGI KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR"

Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirme şuursuzluktur. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir"