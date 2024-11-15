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Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB ve ABB'ye yönelik olarak başlatılan konser soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir, yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir. Vız gelir tırıs gider" sözlerine Bakan Tunç "Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle kanser ve diğer bazı harcamalara ilişkin başlattığı soruşturmaya tepki göstermişti.

İMAMOĞLU: EMİR VE TALİMATLA YAPILDIĞI NETTİR

İmamoğlu "Bu operasyon bir teftiş denetleme keşke olsa ama bu operasyon hem medya üzerinden hem siyasi kurum ve kuruluşları üzerinden ne yazık ki hepimizin kendimizi emanet ettiğimiz yargı üzerinden yapılıyor. Bunun adı net olarak söyleyeyim bu literatüre geçmiştir. Bundan sonra da inşallah bir daha ülkenin gündemine gelmeyecek şekilde ne yazık ki o anlayışın iktidara gelene kadar da devam edeceği belli; Bu düpedüz yargı tacizidir. Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir, yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir. Vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ: BİR SUÇLULUK TELAŞINA GEREK YOK

İBB ve ABB'ye başlatılan konser incelemelerine ilişkin bugün değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz

"YARGI KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR"

Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirme şuursuzluktur. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir"

Bakan Tunç'tan konser soruşturması için
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Kayyum atanınca görürüz trıs mı gidiyor turist mi gidiyor. İmansızoğlu devam etsin bu şekilde. Alaşağı edilmesi yakındır...

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Haber YorumlarıAlirıza Tunç:

çoktan sizin arka bahçeniz olmuş şu anki yargıya kim inanır

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Haber YorumlarıEmre null:

chp yereli kazandıkları için 2028 i de kazanacaklarıni garanti görüyorlar bu yuzden artik surekli meydan okuyorlar havalarindan geçilmiyor surekli üstten konuşuyorlar hukumetii küçümsuyor fakat chp kazansa bile ulkeyi yönetemez sonra tekrar seçime gidilir çünkü Allah Dinden yana olmayanlara basari nasip etmez onlara doğru karar verecek basiret vermez onların eksileri hep artilarindan fazla olur

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Haber Yorumlarıbilge can:

Nezaket sınırlarını ,zorlayan,kendini her makamdan üstün gören imamoğlunu kınıyorum,bu tavırlarıyla halkımıza kötü örnek oluyor

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Haber YorumlarıAkıl:

Savcıları görevlendirdim lafını genelde İmamoğlu söylemiyor. Düzgün bir ülkede savcılar kendiliğinden görev alır.

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Haber YorumlarıHamza çelik:

İmamoğlu zannediyor ki yargılanamaz dokunulamaz bir kişi. bu devlet sahipsiz değil. istediğin gibi at koşturamazsın. halkın sana verdiği hakkı böyle peşkeş çekemezsin

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

Yargı kimseden talimat almaz derken VER PAPAZI AL PAPAZI diyip ilk fırsatta da papazı hapisten çıkarın diye talimat veren reisi hesaba katmamış.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yalnız devletin milletin malını çalıp çırpıp israf eden peşkeş çeken kul millet yetim hakkı yiyen değil adaletsiz karar veren kanun adamları adaleti yanıltan adeleti şahsi çıkarlarına alet eden adaleti sopa gibi kullanıp halkı korkutarak baskı ve tehtid uygulayanlar öte yanda bunun hesabını verecekler

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Bakan dan günün fıkrası

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Bu kadar mı arsız olur bi insan

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