Bakan Tunç'tan, İzmir Adliyesi şehitlerini anma mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'ne 9 yıl önce düzenlenen terör saldırısını kahramanca engelleyen şehit Polis Memuru Fethi Sekin ile şehit Mübaşir Musa Can'ı rahmetle andı.

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Fethi Sekin'in vücudunu siper ederek yüzlerce insanın hayatını kurtardığını vurgulayarak, adalet teşkilatının değerli mensubu Musa Can ile birlikte bu kahramanların asla unutulmayacağını ifade etti.

Şehitlerin aziz hatıralarına daima sahip çıkacaklarını belirten Tunç, gösterilen kahramanlıkların gelecek nesillere aktarılacağını kaydetti. Paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Adalet Bakanı Tunç, "Terörsüz Türkiye" idealine mutlaka ulaşılacağını belirterek, ülkenin, milletin, çocukların ve gençlerin terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşınacağını ifade etti. - ANKARA

