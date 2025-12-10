Bakan Tunç'tan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye olarak her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya, mazlumların haklarını güçlü bir şekilde seslendirmeye, adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde; tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İnsan, haklarıyla doğar ve haklarıyla yaşar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkes eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir. Hem inancımızın hem de hukukun gereği olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, devlet anlayışımızın temelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda tüm çalışmalarımızın ve politikalarımızın merkezine insanı ve insan haklarını koyduk. Kimseyi dilinden, dininden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmedik. 86 milyon bir ve beraber olduk. Darbe anayasanın vesayetçi ruhunu azaltan, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendiren, hak arama yollarını anayasal güvenceye kavuşturan, adaleti her alanda tesis eden önemli reformları aziz milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Şüphesiz insan hakları ve onuru; daha adil bir dünyanın, huzurlu ve güvenli geleceğin en önemli unsurudur" dedi.

Filistin'de İsrail tarafından yapılanların insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Maalesef Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işgalci İsrail tarafından yaşam, mülkiyet, güvenlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi en temel insan hakları yok sayılmakta, uluslararası hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin; bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledilmesine güçlü bir şekilde ses çıkarmaması insanlık adına utanç vericidir. Türkiye olarak her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya, mazlumların haklarını güçlü bir şekilde seslendirmeye, adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde; tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı, çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA