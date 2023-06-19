Bakan Tunç: Önemli olan en makul sürede adil bir karara ulaşmak

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edilmemesi çok önemlidir. Esas olan hızlandırılmış yargı değil, adaletin tecellisidir. Adil olmayan ancak hızlı verilmiş bir kararın da anlamı olmayacaktır. Önemli olan en makul sürede adil bir karara ulaşmaktır" dedi.

Bakan Tunç, Yargıtay'da düzenlenen 'Uluslararası Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri ile Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Yargıtay'ın Hukuki Çerçevesi Sempozyumu'nda konuştu. Bakan Tunç, Cumhuriyetin 2'nci yüzyılını, dünyada 'Türkiye Yüzyılı' yapmak gibi iddialı bir hedefleri olduğunu ve bu hedef için tüm alanlarda olduğu gibi adalet alanında çalışmalar gerçekleştirip, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda adaletin yüzyılı, haklının yüzyılı yapma yolunda büyük bir gayret göstereceklerini söyledi.