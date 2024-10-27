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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi'nde Çalışmaları İncelledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulukaya Şelalesi'nde Çalışmaları İncelledi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde Ulukaya Şelalesi'nde yürütülen yaya köprüsü ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti 8. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Bartın'a gelen Bakan Tunç, ayrıca vefat eden Osman Öztürk'ün ailesini de ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Ulukaya Şelalesi'nde yürütülen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapım ve ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulus ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baba ocağının bulunduğu Ulus ilçesi Ulukaya köyünü ziyaret etti. Bakan Tunç, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından doğal sit alanı ilan edilen ve 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenen Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceleyerek, son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgede gerçekleştirilen yaya köprüsü, yürüyüş yolu yapımı, sel ve taşkınlara karşı koruma, ıslah çalışmalarını yerinde gören Bakan Tunç, Ulus'a bağlı Kadı köyünde vefat eden 51 yaşındaki Osman Öztürk'ün ailesini de ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Aile ile görüşen Tunç, Ulus'taki programının ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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