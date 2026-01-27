Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı ile Görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki adli iş birliği konularını değerlendirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar'daki temaslarımız kapsamında Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya geldik. Hukukun üstünlüğü, kamu düzeninin korunması ve adaletin etkin şekilde tesis edilmesi konusunda ortak değerlere sahip iki dost ülke olarak adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

