Bakan Tunç: 'İlk yargı paketi olan kanun teklifi toplam 30 maddeden oluşmaktadır'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanlığına sunulan 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 30 maddeden oluştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan "10. Yargı Paketi" olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusundaki ilk yargı paketi olan kanun teklifi, toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Kanun teklifi; ceza adaleti sistemini daha etkin hale getiren, infaz sistemini daha da güçlendiren, cezasızlık algısını ortadan kaldıran, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı artıran, bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören önemli düzenlemeleri içermektedir. Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Amacımız toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu amaç doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz." - ANKARA