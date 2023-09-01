Bakan Tunç: Hukuki Süreç Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceren Özdemir cinayetinin hükümlüsü Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı iddiasının adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişim olduğunu ve hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

BAKAN TUNÇ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceren Özdemir cinayetinin hükümlüsü Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı iddiasının adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişim olduğunu ve hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması, adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon, en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır."

ANKARA,