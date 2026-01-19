Adalet Bakanı Tunç'tan Erdoğan'a Destek Mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz dönemlerinde denge ve adaleti temsil ettiğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası hukuka saygı gösterirken mazlumların haklarını savunduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin ortasında dengeyi, kaosun içinde adaleti temsil etmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 'uluslararası hukuku yok sayanlara karşı net, mazlumun hakkını savunurken tereddütsüz' notuyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin ortasında dengeyi, kaosun içinde adaleti temsil etmektedir. Türkiye, bu liderlikle gücünü değil meşruiyetini; çıkarını değil vicdanı esas alan bir küresel duruş sergilemektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA