Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve Dem Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN CHP VE DEM PARTİ'YE TEPKİ

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve Dem Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNE KASTEDEN HAİNLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzalarken CHP ve DEM Parti ise bildiriye imza atmamıştı. Gelişme sonrası ayrı bir bildiri yayınlayan CHP'nin metninde "Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor lanetliyoruz! Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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