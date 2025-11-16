Bakan Tekin: Yasaklarla Mücadele Türkiye'nin Demokratikleşmesinin Temelidir

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Etnik veya dini farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşayan, inançlarını, ibadetlerini diledikleri gibi özgürce yaşamak isteyen insanların önünde engeller vardı. Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği birinci madde olarak Türkiye'de yasaklarla mücadele etmeyi merkeze aldı. Hem Başbakanlığı hem de ardından Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denen, asla kimse cesaret edemez denen birçok yasağı kaldırdı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Seddar Yavuz'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Battalgazi ilçesinde bulunan Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ne geçen Bakan Tekin, Abdal Musa Lokma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, milli birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selam sevgi ve bu anlamda yaptıklarını anlatmak için karışınızdayım. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında başbakan olduğunda Türkiye de ayrım gözetmeksizin herkesin yaşadığı sıkıntılar vardı. Etnik veya dini farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşayan inançlarını ibadetlerini diledikleri gibi özgürce yaşamak isteyen insanların önünde engeller vardı. Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği birinci madde olarak Türkiye'de yasaklarla mücadele etmeyi merkeze aldı. Hem Başbakanlığı hem de ardından Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denen, asla kimse cesaret edemez denen birçok yasağı kaldırdı. Bugünlerde terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Bir örnek olsun diye söyleyeyim. 3 Kasım 2002'de seçimlerde AK Parti iktidara geldi. 18 Kasım 2002 AK Parti hükümetinin kurulduğu tarih. 30 Kasım 2002'de o günün koşullarında kimse cesaret edemez, yapamaz denilen bir şeyi yaptı. OHAL uygulamasını kaldırdı. O gün Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlara karşı vatan haini damgası vuruluyordu. Kürtçe şarkı söyleyen insanlar alenen kamuoyu karşısında linç ediliyordu. O gün inancının gereği olarak kılığı kıyafetinden dolayı insanlar linç ediliyordu. İnancının gereğini yerine getirdiği için insanlar linç ediliyordu. Bugün devletin bakanı ya da siyasetçiler devlet adamları Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe konuşulan ortamlarda bulunuyorlar. Devletin başındaki insanlar camilerde insanlarla muhabbet ediyorlar, cem evlerinde cem törenlerine iştirak ediyorlar. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın aradan geçen 22, 23 yıl içerisinde yasaklarla mücadele anlamında yaptığı hizmetlerden belki en önemlisi. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. " dedi.

Türkiye Yüzyılı maarif eğitim modeline de değinen Bakan Tekin, "Şu anda Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 13 modül hazır. Halk eğitim merkezlerimizde bununla ilgili süreçler yürüyecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Alevi Bektaşilik dahil Türkiye'deki bütün inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce ve doğru bilgiye erişebilecekleri bir müfredat geliştirdik. Seçmeli dersler arasına klasik ahlak metinleri dersi koyduk. Bütün öğretmen arkadaşlarımız bu toplumun kanaat önderleri, bu toplumun geleceğine yön verecek insanlar olarak bu ülkeyi bir arada tutan temel değerleri bu ülkede milli birliğin beraberliğin ve kardeşliğin egemen olması için gereken şeyleri yapmakla mükellef olan arkadaşlarımız. Dolayısı ile bu arkadaşlarımızın da Milli Eğitim akademisinde öğretmenlik mesleğine başlamadan ve başladıktan sonra hassasiyetleri geliştirecek programlar yapının içerisinde mevcut" ifadelerini kullandı.

