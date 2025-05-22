Bakan Tekin, Moritanya ile Eğitim İş Birliklerini Görüştü

Bakan Tekin, Moritanya ile Eğitim İş Birliklerini Görüştü
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile bir araya gelerek Türkiye ve Moritanya arasındaki iş birliklerini değerlendirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile görüştü. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Sayın Yacoub Ould Moine ile bir araya geldik. Görüşmemiz kapsamında, kıymetli mevkidaşımla Türkiye ve Moritanya arasındaki sorumluluk alanlarımız dahilindeki iş birliklerini değerlendirdik. Sayın Yacoub Ould Moine'e konukseverliğinden dolayı şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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