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Bakan Tekin "laiklik" sözlerine açıklık getirdi

Bakan Tekin
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Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ile ilgili sözleri gündem olmuştu. Bakan Tekin'i söyledikleri nedeniyle eleştiren gazeteci Kübra Par, Bakan'ın sabah saat 9'da kendisini arayarak "Laiklik tartışmasını ben açmadım" dediğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde Batman'da yaptığı laiklik çıkışı tartışmalara yol açmıştı. Bakan Tekin, CHP'den gelen eleştirilere karşın "Sizin anladığınız laiklik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tekin'in sözlerini gazeteci Kübra Par da "Eğitimde binlerce sorun var iken şimdi CHP ile bu polemiğe girmeye ne gerek var" diyerek eleştirmişti.

TEKİN, KÜBRA PAR'I ARADI

Kübra Par, bu eleştiri sonrasında Bakan Yusuf Tekin'in sabah 9'da kendisini arayarak açıklamalarda bulunduğunu anlattı. Par konuyu gündeme taşıyarak Bakan Yusuf Tekin'in kendisine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensel laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli'ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım" dediğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTayfur Sert:

SAYIN BAKANIM DİN DÜŞMANLARI RAHATSIZ OLDU AYNEN DEVAM

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Haber YorumlarıAli Teke:

Çooook yazık yanarım yanarım şu milli eğitime bir adam gibi biri gelmedi Yalama oldu sistem

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Haber YorumlarıKerbela:

Akepe anca bu kadar oluyor daha fazlasını beklemeyin

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

İlahi kanunlar dururken 3-5 tane ayaş'ın yazdığı kanunlarla ülke yönetilmez bunu söylesene bakanım

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Haber YorumlarıVEFA:

SAMİMİYET bir yöneticide çok çok önemlidir. Riyakar insan öyle ya da böyle dayanamaz kendini bir yerlerden belli eder. Şahsen ben hiçbirinize inanıyorum, güvenmiyorum!!!!....

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