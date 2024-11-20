Bakan Tekin "laiklik" sözlerine açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde Batman'da yaptığı laiklik çıkışı tartışmalara yol açmıştı. Bakan Tekin, CHP'den gelen eleştirilere karşın "Sizin anladığınız laiklik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tekin'in sözlerini gazeteci Kübra Par da "Eğitimde binlerce sorun var iken şimdi CHP ile bu polemiğe girmeye ne gerek var" diyerek eleştirmişti.

TEKİN, KÜBRA PAR'I ARADI

Kübra Par, bu eleştiri sonrasında Bakan Yusuf Tekin'in sabah 9'da kendisini arayarak açıklamalarda bulunduğunu anlattı. Par konuyu gündeme taşıyarak Bakan Yusuf Tekin'in kendisine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensel laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli'ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım" dediğini açıkladı.