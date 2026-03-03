Haberler

Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, görev yaptığı okulda öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik'in cenazesinde konuşma yaptığı sırada alandakiler tarafından protesto edildi.

  • Fatma Nur Özçelik, Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Fatma Nur Özçelik'in cenazesi, görev yaptığı okulda düzenlenen törenle uğurlandı.
  • Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, cenaze töreninde konuşma yaparken alkışlarla protesto edildi.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik (44), bugün görev yaptığı okulda düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN YARDIMCISINA PROTESTO ŞOKU

Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterirken Yusuf Tekin'i temsilen törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz da konuşma yaptığı sırada alandakiler tarafından alkışlarla protesto edildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

