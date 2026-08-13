Bakan Tekin: Eğitimin Mantığı Değişti

'EĞİTİMİN MANTIĞI DEĞİŞTİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir programının son bölümünde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaz okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredatın neden yenilendiğini anlattı. Dünyanın çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Tekin, "Okulda kullandığınız bir yazılımın veya programın sürekli kendisini yenilemesi gerekir. Hal böyle olunca okul kavramının ve okulda öğrenilen şeylerin de sık sık revize edilmesi lazım. 1980'li yıllarda ve 2000'lerin başında bilgiye erişmek için başka bir imkanımız yoktu. Okulda mümkün olduğunca fazla bilgi vermek üzere bir müfredatımız vardı. Bizler okuldayken öğretmenlerimize en çok şu soruyu soruyorduk; 'Öğretmenim, bu öğrettiğiniz şeyin bize dışarıda ne faydası var?' Çünkü bilgileri sadece ezberliyorduk; sınavda lazım oluyor, sonrasında ise işimize yaramıyordu. Ama şimdi dünyada eğitimin mantığı değişti. Bir bilgiye sahip olmanın, aile hayatınızda veya günlük yaşantınızda size ne fayda sağlayacağını öğrenmeniz gerekiyor. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu değiştirmeye çalıştık. Sadece bilgi vermekten; bilgiyi nerede faydası olacağını, nerede kullanacağını öğretmeye geçelim dedik. Bununla beraber de sosyal sorumluluk projeleri, topluma entegre olma, toplumun değerlerini içselleştirmeyi de bunun içine dahil ettik" dedi.

'MAHALLE BASKISIYLA HAREKET ETMEYİN'

Gençlere milli birlik ve beraberliğin gelişmesi için yeni çalışmalar yapmalarını öneren Bakan Tekin, "Eğitim sistemimizin başarılı olması için okul çeşitliliğini artırıyoruz. Müzik konusunda yeteneği olan çocuklarımız için sadece müzik üzerine kurulmuş ilkokul, ortaokul ve liselerimiz açık. Spor okullarımızı tematik hale getirdik. Voleybol lisesi, basketbol lisesi, yüzme lisesi, bisiklet lisesi gibi liseler açmıştık. Şimdi onların ortaokullarını açıyoruz. Liselerde; sanat liseleri, meslek liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri gibi okul türleriyle çocuklarımızı fen, sosyal bilimler, sanat ve spor alanlarında yeteneklerine göre yönlendirmek istiyoruz. Sizler de mahalle baskısıyla hareket etmeyin. Okuldaki rehber öğretmenleriniz, size yardımcı olacaklardır. Yeteneğiniz ve becerileriniz sizi neye sevk ediyorsa o türden okulları seçin" diye konuştu.

'PRATİK YAPIN, NOT ALIN'

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile amaçladığımız şey; okulda öğrendiklerinizi günlük hayatınızda uygulayabilmenizdir. Okulda öğrendiğiniz bilgileri eve giderken serviste arkadaşlarınıza anlatarak ya da evinizde pratik yaparak hayata geçirirseniz, öğrenmeniz çok daha kolaylaşacaktır. Not almak, düşünmenin önemli bir parçasıdır; not alarak düşünen öğrenci ise en başarılı öğrencidir" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anısına Bakan Yusuf Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı