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Bakan Tekin'den tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Bakan Tekin'den tartışma yaratacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. Böyle bir riskin olduğunu savunan Bakan Tekin, "Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz." diyerek 2007'deki yaşanan süreci hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Adem Metan'a verdiği özel röportajda "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna yanıtıyla gündeme geldi.

2007 YILINDAKİ OLAYI HATIRLATTI

Bu ihtimalin endişe verici olduğunu belirten Bakan Tekin, şu ifadelere yer verdi: " Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Ben söylüyorum mesela, 2007 çok eski bir tarih değil. 2007 yılında eğitim ve öğretim hakkının Anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili AK Parti ile birlikte MHP anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptılar.

"BUNUN ÖNÜNE NASIL GEÇECEKSİNİZ?"

Söz konusu bu değişikliği CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yani bu Millattan önce yaşanmış bir olay değil. 2007'de Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda CHP diyor ki 'Siz bugün üniversite öğrencilerine bu hakkı tanıyorsunuz ama ya yarın devlet memurları, öğretmenler, öğretim üyeleri başlarını örtmek isterse ne yapacaksınız? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

"ÖYLE DEĞİLSE ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

Bunu söyleyince beni eleştiriyorlar. Çıksın desinler o zaman '2007 yılında öyle düşünüyorduk ama şimdi öyle düşünmüyoruz' diye. Bunu açıklasınlar. Ben yazılı belge üzerinden konuşuyorum. Yani bir öğretim üyesinin, bir öğretmenin başını örtmesi konusunda 2007'deki gibi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir risk var mıdır? Evet, böyle bir risk var tabi ki."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ADAM HAKLI LAİK FAMİLYA PUSUDA BEKLİYOR.

Yorum Beğen284
Yorum Beğenme273
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Haber YorumlarıHacı Taştan:

Oy oy oy derdiniz tasaniz oy. Insan utanir 20 yildan fazladir iktidardasiniz yasada degisiklik yapabilirdiniz ama derdiniz ANAYASA DEGISIKLIGI VE KOLTUK

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme118
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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Yeniden Refah Partisi iktidarı gelirse ülke düzelir böyle sorunlarda ekonomi de düzelir

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme228
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Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Kimsede öyle bir istek yada talep kalmadı. Belki sayıları bir çok azınlık kalmış dinozor gurubu olabilir bu fikirde. Ancak asıl nokta iktidarın hala bu konulardan beslenmesi, bu konuları kasimasi, rant haline dönüştürmesi.

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Hak,hukuk,adalet diyenlerin hapse atıldığını görürmüyüz diye de sorsaydınız.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarısoner durmus:

trabzon u19 finalde siz neyin peşindesiniz

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Beşeri sistemlerde çözüm aranmaz KEFFERELER Ve 596 PUT ve 4 PUTCUK

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Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıErol Birol :

Gündem ENFLASYON FAKIRLIK bırakın boş gündem yaratıp halkı aptal yerine koymaya çalışmayın. Bir mazlumu oynayıp sonra cellat kesiliyorsunuz. Bu milletin sizden çektiğini CUMHURİYETİ tarihinde başka bir iktidardan çekmemiştir.

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Haber Yorumlarıremat tamer:

geçmiş de her ne kadar başörtüsü yasağıda olsada mümin insana karşı bir hoşgörü vardı.. bu hoşgörüyü kaybettiğimizi düşünüyorum

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Sayın ve operatör benim mesajımı neden kaldırıyorsun iki tane eleştirmek yasak mı

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