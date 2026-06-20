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Bakan Tekin: 2025-2026 yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik

Bakan Tekin: 2025-2026 yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 öncesinde 200 bin civarında olan derslik sayısının 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bine ulaştığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyaretinde; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan da eşlik etti. Bakan Tekin, Valilik toplantı salonunda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.

'BÜTÜN GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere başarı dileyerek, "Bugün öğrencilerimiz, gençlerimiz lisans programlarına kayıt yaptırabilmek, yükseköğretime devam edebilmek adına kendileri için önemli bir sınava girdiler. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Türkiye'de 2002 yılında derslik sayısı yaklaşık 350 bindi. Bunun yarısına yakınının, deprem ya da benzeri sebeplerle ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılıp, yeniden yapıldığını varsayıyoruz. 2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik" diye konuştu.

'EĞİTİM-ÖĞRETİM HER ZAMAN BİRİNCİL ÖNCELİKLİ KONU'

Bakan Tekin, "Bu, eğitim-öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge. Bu, uluslararası raporlara da yansımış durumda. Okulların teknolojik altyapısı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın raporlarında övgü dolu ifadelerle yer alıyor. Eğitim-öğretim altyapısını bu denli güçlendiren, eğitim-öğretime kaynak aktarmayı bu kadar önemseyen bir hükümetin mensubu olduğum için bir eğitimci, bir akademisyen, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi. Bakan Tekin açıklamasının ardından Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Tekin'in kentteki ziyaretleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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